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الامارات | رسائل تضامنية من أطفال الإمارات لضحايا الزلزال: "نحبكم سورية وتركيا".. فيديو

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ديما منصور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك طلاب من مدارس عدة وفئات عمرية مختلفة في حملة جسور الخير، التي انطلقت اليوم لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا، بالتنسيق بين هيئة الهلال الأحمر ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وجسد الأطفال بمشاركتهم هذه فكرة التطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمثل بمثل هذه المبادرات.

وقام الطلاب بكتابة رسائل، ورسم رسومات، عبروا من خلالها عن تضامنهم مع ضحايا الزلال في تركيا وسورية.

ورفع الطلاب رسائلهم عاليا بعد أن خطوها بكل ما يملكون من مشاعر صادقة، من حب وتضامن، وقالوا فيها: "قلوبنا معكم سورية وتركيا"، "نحبكم سورية وتركيا".

كما شكر الطلاب الهلال الاحمر الإماراتي على هذه الحملة، وعبروا عن ذلك بجملة "نحب الهلال الأحمر الإماراتي"

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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