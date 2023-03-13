اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | الأرصاد: فرص لسقوط أمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار

0 نشر
أشرف جمال - أبوظبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص لسقوط أمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر حتى يوم غدٍ الثلاثاء بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي ضعيف من الشمال يصاحبه تشكيلات من السحب العالية والمتوسطة تتحرك من الغرب إلى الشرق، يصاحبها سقوط أمطار، منوهاً إلى احتمال تكوّن بعض السحب الركامية المحلية نتيجة لوجود الجبال شرقاً.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وعلى فترات، تبدأ غرباً ثم تمتد على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من الدولة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار.

ولفت إلى أن البحر يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا