الامارات | «روبوت ذكي» لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت شرطة أبوظبي «روبوتاً ذكياً» في مديرية المرور والدوريات لتقديم خدمات استباقية متميزة للمتعاملين ضمن توظيف وتطوير تكنولوجيا المستقبل إلى جانب مشاركته في التوعية والتثقيف المروري الرقمي.

وأوضح نائب مدير قطاع العمليات المركزية العميد محمد ضاحي الحميري أن الروبوت يتيح للمتعاملين والمراجعين التعرف على الإجراءات والمستندات اللازمة لمعاملاتهم المختلفة عبر تقديم إجابات شافية لهم كما يستخدم في التوعية من خلال عرض الفيديوهات المرورية الرقمية والرد على استفسارات الجمهور.

وذكر أن الروبوت يسهم في الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي ويعزز الجاهزية للمستقبل لإنجاز المهام الأمنية والشرطية، وتسريع تبني هذه التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أنه سيوجد في مركز إسعاد المتعاملين بمديرية المرور والدوريات إسهاماً في تعزيز ريادة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مؤشرات التنافسية العالمية.