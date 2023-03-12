الامارات | حمدان بن محمد: الخير هو الرسالة التي حملتها الإمارات للعالم من أيام زايد الخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي “إن الخير هو الرسالة التي حملتها الإمارات للعالم من أيام زايد الخير”.

وأعلن سموه في تدوينة عبر حسابه على “تويتر” انطلاق حملة “جسور الخير” التي تنظمها “مبادرات محمد بن راشد العالمية” بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المتضررين من زلزال سورية وتركيا.

وقال سموه “تنطلق حملة جسور الخير لمد يد العون للأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا لتعكس جانباً من روح التضامن الإنساني التي تسود مجتمعنا”.

وتنطلق غداً الاثنين، حملة “جسور الخير” في قاعة أرينا - مركز دبي التجاري العالمي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً لتجهيز الطرود الغذائية للمتضررين.