الامارات | شرطة الشارقة تضبط مجموعة آسيويين روجوا لأفعال مخلة بمقطع فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ضبط مجموعة من الأشخاص من جنسية دولة آسيوية، لظهورهم في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يروجون فيه لأفعال مخلة بالأداب.

وأكدت شرطة الشارقة “جاهزية عناصرها في التصدي والحد من أي سلوكيات أو ممارسات سلبية دخيلة على المجتمع.