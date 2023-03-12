الامارات | مكتوم بن محمد: لنكن جميعاً عوناً وسنداً لمتضرري زلزال سورية وتركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إلى المشاركة في حملة “جسور الخير” لإغاثة المتضررين من زلزالي سورية وتركيا.

وقال سموه في تدوينة عبر تويتر: لنكن جميعاً عوناً وسنداً للمتضررين لتخطي هذه الكارثة الإنسانية.

وتنطلق غداً الاثنين، حملة “جسور الخير” التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد العالمية بالتعاون مع الهلال الاحمر الإماراتي، وتبدأ الحملة في قاعة أرينا - مركز دبي التجاري العالمي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً لتجهيز الطرود الغذائية للمتضررين.