الامارات | شركة عُمان والاتحاد للقطارات تدعوان المقاولين للتأهيل المسبق للشركات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدعو شركة عمان والاتحاد للقطارات المطور والمشغل السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عمان ودولة الإمارات بحسب إعلان مشترك المقاولين المتخصصين والشركات الخبرة لتقديم طلب للتأهيل المسبق لمناقصات الأعمال المدنية، بهدف البدء في تنفيذ مشاريع أعمال مسار السكك الحديدية وتطويرها بين الدولتين في إطار اتفاقية تعاون استثمار مشتركة تقدر ب ٣ مليارات دولار في شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

وتتطلب المعايير بأن تكون شركة محلية أو ائتلاف تقوده شركة محلية مسجلة في سلطنة عمان أو الامارات، وأن يكون لديها خبرة حديثة للبناء في بيئة السكك الحديدية من أعمال الحفر، الإنشاءات، تحديد المسارات، الانفاق، مرافق الشحن، المحطات والورش على وجه الخصوص.

وكانت الإمارات قد استكملت إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في 23 فبراير 2023 دشن شبكة السكك الحديدية الوطنية وأطلق العمليات التشغيلية لقطار البضائع في الدولة.

وقال سموه في تغريدة عبر تويتر: “شبكة قطارات السكك الحديدية مشروع استراتيجي وطني تبلغ آثاره الاقتصادية 200 مليار درهم حتى 2050 ".

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان سابق في أكتوبر 2022 إن الإمارات أكملت على أرض الواقع تنفيذ مسار المشروع إلى حدودها مع السعودية، كما أنها ستبدأ في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس، وكمرحلة تالية مع سلطنة عمان، مضيفة أن بقية الدول الأعضاء تقوم بالانتهاء من المتطلبات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع. وقدرت الدراسة الاقتصادية تكلفة الربط السككي الخليجي بما يقارب 15 مليار دولار في الدول الأعضاء.

الجدير بالذكر يبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مرورا بالدمام إلى البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات "أبو ظبي والعين" ومن ثم إلى مسقط عبر صحار، ويربط مدينة الكويت مرورا بكل دول المجلس وصولا إلى مسقط.

ويقدر الطول الإجمالي للمسار بـ2117 كيلومترا، وفقا لموقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومن المقرر أن تكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب 220 كيلومترا في الساعة، وقطارات نقل البضائع بين 80 و120 كيلومترا في الساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.