الامارات | السيطرة على حريق في مستودع بصناعية الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في مستودع بصناعية الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق هيئة الشارقة للدفاع المدني من السيطرة على حريق شب في مستودع أدوات حديدية بالمنطقة الصناعية السابعة.
وقالت الهيئة إن بلاغاً ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة 10:42 يفيد بوقوع حريق في المنطقة الصناعية، وفور ذلك تحركت الفرق إلى المكان وتم التعامل مع الحريق وإخماده دون وقوع إصابات بالأرواح.
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