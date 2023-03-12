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الامارات | السيطرة على حريق في مستودع بصناعية الشارقة

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مينا غالي - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في مستودع بصناعية الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق هيئة الشارقة للدفاع المدني من السيطرة على حريق شب في مستودع أدوات حديدية بالمنطقة الصناعية السابعة.

وقالت الهيئة إن بلاغاً ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة 10:42 يفيد بوقوع حريق في المنطقة الصناعية، وفور ذلك تحركت الفرق إلى المكان وتم التعامل مع الحريق وإخماده دون وقوع إصابات بالأرواح.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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