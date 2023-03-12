الامارات | كهرباء الشارقة تفعّل المركز الشامل للعمليات لإنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تشغيل وتفعيل المركز الشامل للعمليات بمنطقة حلوان والذى يهدف إلى إنجاز معاملات فحص العدادات وإقفال الحساب وإصدار براءة الذمة خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع بالإضافة إلى عمليات قطع وإعادة توصيل الخدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وذلك ضمن خطة الهيئة للتيسير على المشتركين وتقديم خدمات تلبي وتفوق توقعاتهم.

وأوضح مدير إدارة خدمة المشتركين بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حسين العسكر، أن المركز الشامل للعمليات يهدف إلى تقديم خدمات على مدار الساعة سواء لطلب الإقفال أو براءة الذمة بالإضافة إلى إعادة توصيل الخدمات مباشره فور السداد دون الحاجة إلى قيام المشترك بمراجعة الهيئة أو الاتصال بمركز الاتصال حيث أن الخدمات تتم من خلال النظام مباشرة إلكترونياً.

وأشار إلى أنه بمجرد تقديم طلب إقفال الحساب واصدار براءة الذمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة تتم المباشرة بإجراءات قطع وإصدار الفاتورة النهائية من خلال 24 ساعة عمل حتى وإن صادف ذلك إجازة نهاية الأسبوع فالخدمة تقدم 24/7 وبإمكان المشترك عند تقديم الطلب إلكترونياً اختيار التاريخ والتوقيت المناسب لإنهاء الإجراء بما فيها أيام العطلات الرسمية.

وأكد أنه فيما يتعلق بسداد الفواتير بعد قطع الخدمة فإن إعادة الخدمة تتم بصورة إلكترونية خلال ساعتين طوال 7/24 مما يوفر على المشترك عناء التواصل وتقديم طلب إعادة توصيل الخدمات.

وأوضح أن المركز الشامل يأتي في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على توفير الخدمات المتطورة والسعي لتيسير الوقت والجهد عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وتم توفير الكوادر البشرية وتدريبها وتاهيلها للعمل بالمركز الشامل على أفضل المستويات في التعامل مع المتعاملين وإنهاء معاملاتهم في أسرع وقت وبنظام دقيق