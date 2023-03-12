الامارات | «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي» ترسّخ روح الفريق الواحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي».

وتهدف الفعالية، التي نظّمتها حكومة أبوظبي، إلى تعزيز تبادل المعارف، وترسيخ روح الفريق الواحد، ودعم التعاون بين القيادات الحكومية في الإمارة، فضلاً عن تسليط الضوء على الأولويات والبرامج والخطط الاستراتيجية الحكومية.

والتقى سموّه، خلال الفعالية، كبار المسؤولين، ونخبة من القيادات من مختلف الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي. كما اطّلع على ملخص للفعاليات والجلسات النقاشية التي شهدت مشاركة أكثر من 50 وكيلاً ومديراً عاماً في القطاع الحكومي بأبوظبي، وشاهد سموّه أيضاً عرضاً توضيحياً عن الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، والحلول المبتكرة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه العمل الحكومي.

وتوفر «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي» منصة لتحفيز تبادل المعارف والخبرات، وتسليط الضوء على الأولويات والاستراتيجيات الحكومية، بما يُسهم في الارتقاء بمستويات الأداء الحكومي، وتعزيز دور قيادات حكومة أبوظبي الفاعل في تحقيق رؤية الإمارة ومستهدفاتها الاستراتيجية.

كما تُقدّم الفعالية لقادة حكومة أبوظبي تجارب تفاعلية وأنشطة مبتكرة لصقل خبراتهم، وتعزيز التواصل والتعاون بينهم، وترسيخ روح الفريق، وتشجيع التفكير الاستراتيجي، وتسليط الضوء على الأولويات والخطط الحكومية المستقبلية.