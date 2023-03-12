الامارات | 14 مذكرة تفاهم لشرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت شرطة دبي 14 مذكرة تفاهم مع هيئات ومؤسسات محلية وعالمية، على هامش فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي. وشملت مذكرة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الدول الخليج العربية، في مجال التعاون والتدريب على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى. ومذكرة مع شركة «أركان»، ومذكرة مع جامعة ولاية «ميديل تينيسي» في مجال المنح الدراسية، ومذكرة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومذكرة مع مدرسة الأعمال «أودينسيا» في مجال المنح والخصومات لموظفي شرطة دبي. ومذكرة مع الجمعية الدولية للعلوم الشرطية «ابسا» في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية وإعداد المشاريع والبحوث في المجال الأمني والشرطي. ومع معهد الاقتصاد والسلام «IEP» في مجال التعاون بخصوص إصدار المؤشر العالمي للشرطة والأمن «GPSI»، إلى جانب توقيع مذكرتين مع جمعية الشرطة النسائية الإماراتية والاتحاد النسائي العام في مجال تعزيز دور المرأة. ومذكرة مع معهد إدارة المشاريع – فرع الإمارات، ومع جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في مجال المنح، ومع مركز الإمارات للدراسات البحوث الاستراتيجية، ومذكرة مع شركة «إيروربتيك»، في تطوير العمل على منظومة الطائرات دون طيار. ومذكرة مع الرابطة الدولية للمؤسسات الإصلاحية والسجون.