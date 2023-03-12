الامارات | مركزية البحث العلمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الكثير يطرح هذا السؤال في هيكلية أو منظومة البحث العلمي، ألا وهو: هل يجب أن تكون هنالك مؤسسة مركزية تتابع وتراعي البحوث العلمية التي تُجرى، سواء الأساسية أو البحثية منها؟ وعلى سبيل المثال في القطاع البنكي، يوجد البنك المركزي الذي يلعب دور المشرع والمنظم للعمليات البنكية داخل الدولة.

وهنا أميل أنا إلى الإجابة بـ«نعم»، لكن على أن تكون مركزية البحث العلمي إشرافية تطوعية، وليست مؤسسية هرمية.

للشرح، تتمثل مركزية البحث العلمي في دول عدة في مؤسسات معينة، مثل المركز القومي للبحوث في جمهورية مصر الشقيقة، الذي يلعب دوراً محورياً في إجراء بحوث أساسية وتطبيقية في المجالات المختلفة للعلوم والتكنولوجيا التي تخدم الاقتصاد القومي والمجتمع، وتقوية الروابط العلمية مع الهيئات المناظرة، المحلية والعالمية.

ويمكن تطبيق هذا المبدأ هنا في الإمارات بطريقة تناسب التميز البحثي في مؤسساتنا الحكومية الاتحادية والمحلية، وأيضاً الخاصة منها.

فمثلاً، المراكز البحثية التابعة للجامعات، أو المستقلة، تستطيع التسجيل في مؤسسة البحث العلمي المركزي، عبر العضوية المؤسسية التي تتيح للمراكز البحثية تسجيل نشاطها البحثي من بحوث تطبيقية وبراءات اختراع وتخصصات أعضاء هيئة البحوث بشكل مستمر.

في المقابل، يستفيد المركز البحثي من الحصول على تصنيف وتقييم من مؤسسة البحث العلمي المركزي (مثل مركز بحثي بدرجة ذهبية أو مركز بحثي بدرجة فضية وهكذا). ومن هنا يكون هناك تناغم وتنافس إيجابي بين المراكز البحثية المسجلة طوعاً مع مركزية البحث العلمي بشكل يفيد كل أصحاب المصلحة في حراك البحث العلمي في الإمارات في القطاعين الأكاديمي والصناعي.

وقد شهدت الإمارات أخيراً تقدماً ملموساً في تنظيم حراك البحث العلمي. فمثلاً، على مستوى الحكومة الاتحادية، تم تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ليصبح بمثابة المستوى الأعلى لحوكمة البحث والتطوير على المستوى الوطني، ومرجعية مركزية لاتخاذ القرارات، وتوحيد الجهود، ومتابعة الأداء لتحقيق الشراكة الوطنية بشأن الأولويات والتوجهات وأولويات البحث العلمي الدولة.

الاستثمار والابتكار في مركزية البحث العلمي سيجعل الإمارات من الدول المهمة في عملية إنتاج المعرفة، لتكون في موقع الريادة بين الدول في اقتصاد المعرفة.

• تتمثل مركزية البحث العلمي في دول عدة في مؤسسات معينة، مثل المركز القومي للبحوث في جمهورية مصر الشقيقة.

باحث أكاديمي