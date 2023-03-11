الامارات | «اقتصادية رأس الخيمة» تتابع «لهاية» تخنق الأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، إن فرق العمل التابعة للدائرة ستتابع لعبة في أسواقها تحتوي على زجاجة حليب ولهاية (مصاصة) للأطفال، لسحبها، بعدما تسببت في وفاة طفلين اختناقاً، في حادثين منفصلين، وفق ما ذكرت شبكة «إن بي سي» الإخبارية، مؤكدا تزويد فرق العمل بصور للعبة، لمتابعة أماكن بيعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الأطفال.

ورصدت «الإمارات اليوم» مواقع تجارية خليجية تبيع اللعبة التي يطلق عليها اسم «هوب سكوتش رابيت» من «كاليكو كريتيرز» وهي عبارة عن لعبة مكونة من أرنبين توأم، وزجاجة حليب ولهاية، تباع بقيمة 155 درهما تقريباً، إلا أن الجهات التابعة لها في الدولة لا تعرض هذه العينة من اللعبة الخطرة للبيع عبر موقعها الالكتروني، بل تبيع أنواعا أخرى من الألعاب عائدة للشركة المنتجة نفسها، لا تحتوي على اللهاية، التي تعتبر السبب الرئيس في اختناق الطفلين ووفاتهما (نتيجة بلعهما لها).

وأوضحت أن حالة الوفاة الأولى حصلت في اليابان سنة 2015 مع طفل يبلغ تسعة أشهر، والثانية في نيو مكسيكو، عام 2018 مع طفل يبلغ سنتين.

وقررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية، سحب أكثر من 3.2 ملايين لعبة للأطفال من منتجات «كاليكو كريتيرز» من الأسواق، بعد وفاة الطفلين، وفق ما ذكرته شبكة «إن بي سي».

ويطال السحب المجموعات التي تحتوي على زجاجة حليب ولهاية، لأنها قد تؤدي إلى حدوث حالات اختناق بين الأطفال، ما يشكل خطراً على حياتهم، وفقاً لما ذكرته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية.