الامارات | بث أولى حلقات برنامج «الإمارات للآداب في الفضاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن بث أولى حلقات برنامج الإمارات للآداب في الفضاء؛ البرنامج التفاعلي الذي تم تدشينه في إطار التعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب.

وشهدت الحلقة الأولى وجود رائد الفضاء سلطان النيادي الذي يقوم حالياً بأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب كل من المدير العام للمركز، سالم حميد المري، والرئيسة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب، إيزابيل أبوالهول، الذين دعوا الجميع لمتابعة البرنامج ومشاركة توقعاتهم عما ستشهده الحلقات المُقبلة.

وعرضت الحلقة لقطات مباشرة لرائد الفضاء سلطان النيادي، إلى جانب ظهور رائد الفضاء هزاع المنصوري الذي شرح أهمية ممارسة الرياضة في الفضاء، وأوجه الاختلاف بينها وبين ممارستها على الأرض، ودور الجاذبية والجاذبية الصغرى في اختيار نوعية التمارين الرياضية في الفضاء.

واشتركت أكثر من 170 مدرسة لمشاهدة الحلقة الأولى، إلى جانب المتابعين من الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وعلى مدار 20 أسبوعاً، سيتاح أمام الطلبة فرصة متابعة رائد الفضاء سلطان النيادي في مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، كما سيُتاح لهم الاستمتاع بفرصة معرفة المزيد عن الفضاء من كتّاب ومتخصصين في المجال، إضافة إلى رائدي الفضاء المشاركين في البرنامج، هزاع المنصوري ونورا المطروشي، إذ يسلطون الضوء على التحديات المختلفة التي يواجهها رواد الفضاء والابتكارات التي تساعد في التغلب على هذه التحديات.

ويتم بث حلقة جديدة كل يوم خميس أسبوعياً في تمام الـ8:30 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات. وتركز كل حلقة على موضوع مختلف لمساعدة الطلبة على ربط الدروس المستفادة من مناهجهم الدراسية بالحياة الواقعية والعالم من حولهم.

وتتوافر المزيد من الأنشطة والمصادر التعليمية للتحميل، للحفاظ على مشاركة الطلبة وتحفيزهم على استكشاف المزيد بأنفسهم من خلال الموقع الإلكتروني https://elfinspace.ae.

ويمكن للتلاميذ مشاركة نتائجهم في الأنشطة الخاصة بكل حلقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسم #ELFinSpace للحصول على فرصة الظهور على موقع المبادرة، أو لعرضها من قبل سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية.

ويهدف برنامج «الإمارات للآداب في الفضاء» إلى دمج عجائب السفر إلى الفضاء في المناهج الدراسية، كما يهدف إلى إلهام الجيل المقبل من رواد الفضاء من خلال معرفة المزيد عن علوم الفضاء واستكشاف العوالم التي نرتحل إليها بخيالنا.

• الحلقة عرضت لقطات مباشرة من الفضاء لسلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية.