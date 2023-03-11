الامارات | تحديد ساعات الدوام في رمضان للجهات الاتحادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً بشأن ساعات الدوام الرسمي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان.

ويبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية، في رمضان، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، من الاثنين حتى الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام فيه من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الـ12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك. وأكدت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية - بما يتوافق مع مصلحة العمل لديها - تطبيق لوائح العمل المرن، أو العمل عن بعد، خلال أيام العمل في الشهر الفضيل، ضمن حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً.