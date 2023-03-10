الامارات | محمد بن راشد: دبي المدينة الأنظف والأجمل في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دبي المدينة الأنظف في العالم، بحسب مؤشر قوة المدن العالمية، الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر ثلاثة أعوام.

ودعا سموه إلى المحافظة عليها، لتظل آمنة ومستقرة ومزدهرة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «دبي المدينة الأنظف في العالم، حسب مؤشر قوة المدن العالمية، الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر 3 أعوام. النظافة حضارة.. النظافة ثقافة.. النظافة من الإيمان.. دبي المدينة الآمنة عالمياً.. والأنظف عالمياً.. والأجمل بإذن الله.. لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة».