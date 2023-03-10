الامارات | 84 ألف مستفيد من خدمات النقل بالمحطة الرئيسة للحافلات في عجمان العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة النقل في عجمان ـن عدد المستخدمين لخطوط النقل العام المنطلقة من المحطة الرئيسية منذ افتتاحها في نهاية عام2021 بلغ 83 ألف و526 مستخدماً، حيث تعد المحطة الرئيسة من المشاريع الاستثمارية لهيئة النقل في عجمان والتي تستهدف بها العديد من الفئات الجماهيرية و تقدم المحطة العديد من الخدمات المهمة للمسافرين.

وقال المدير العام لهيئة النقل في عجمان عمر محمد لوتاه، إن المحطة تعد وجهة مهمة للمسافرين في إمارة عجمان، حيث توفر الهيئة رحلات مباشرة لمطارات الدولة المهمة منها مطار الشارقة الدولي ومطار دبي، و ذلك لتسهيل وصول المسافرين بشكل سريع و مريح .

أضاف أنه يوجد مكتب طيران الإمارات، والذي يعمل على مدار الساعة لتخليص إجراءات السفر لسكان إمارة عجمان والإمارات الشمالية، ويعمل هذا المكتب على تخليص كافة إجراءات السفر وتسليم الحقائب قبل الذهاب للمطار.

وبيّن أنه تتوفر أيضاً خدمات النقل البري الدولي ونقل الحجاج من خلال شركات النقل المتواجدة في المحطة منها الوكيل الحصري لشركة النقل السعودية "سابتكو "والذي بدوره يوفر رحلات يومية إلى المملكة العربية السعودية، وشركة النقل العمانية الخنجري لنقل الركاب بالحافلات، بالإضافة إلى شركة بلاد الشام وشركة الهدف لنقل الركاب بالحافلات