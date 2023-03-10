الامارات | "السرايات" يسبب اضطرابات جوية مصحوبة بانخفاض الحرارة الاسبوع المقبل ‎‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك ، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان أنه تتشكل خلال هذه الفترة الاضطرابات الجوية الربيعية على الجزيرة العربية نتيجة مرور منخفض جوي، ووجود مرتفع جوي حول المنطقة، وتتلاقى الكتل الهوائية الدافئة والرطبة القادمة من جهة جنوب غرب الجزيرة العربية ناحية وسط أفريقيا مع الكتل الهوائية الباردة القادمة من شمال شرق الجزيرة العربية ناحية شمال وسط آسيا ، إضافة إلى الفروقات الحرارية العالية بين المناطق أو بين السطح والهواء في طبقات الجو العليا خلال هذه الفترة.

وأوضح أن هذه الفترة تعتبر من الفترات المناخية التي تتكون فيها المنخفضات الجوية سريعة التشكل، ذات الحركة السريعة المصحوبة برياح نشيطة، التي تهب فيها الرياح القوية أحياناً ومتقلبة الاتجاه والسرعة، وتشكل سحب ركامية، وهطول أمطار رعدية، مع انخفاض في درجات الحرارة يصاحب الاضطرابات الجوية او نتيجة لعبور جبهات هوائية باردة' وعادة ما يتغير الجو فجأة بين المغبر والصحو، بينما السمة العامة لأجواء هذه الفترة هي الدفء نهارا و ارتفاع درجات الحرارة العليا لتصل الى 35 م احيانا، مع أجواء ليلية معتدلة إلى مائلة للبرودة درجات الحرارة الدنيا دون 20 م.

وقد تتقدم (السرايات) عن ذلك بفترة لا تزيد عن اسبوعين من موعدها ، عندها تسمى ( سبق السرايات) حيث تستبق موعدها المعتاد ، وهي مذلم فترة تتميز بتقلباتها الجوية المشابهة لفترة السرايات لكنها تسبقها من حيث الموعد بفترة قد تصل إلى نحو اسبوعين حيث قد تبدأ اعتبارا من 8 مارس .