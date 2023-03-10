الامارات | "هيئة المعرفة": 3% نسبة زيادة رسوم المدارس الخاصة في دبي العام الدراسي المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة المعرفة": 3% نسبة زيادة رسوم المدارس الخاصة في دبي العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 مارس 2023
اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تعديل الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2023- 2024 بواقع 3% وذلك استناداً على دراسة الوضعين الاقتصادي والأكاديمي في منظومة التعليم المدرسي الخاص بدبي، وبما يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.
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