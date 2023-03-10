الامارات | تسجيل الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية خلال مايو المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن فتح باب تقديم طلبات التسجيل في المدارس الحكومية، للطلبة المقيمين، سينطلق خلال شهر مايو المقبل، وسيتم الاعتماد النهائي المقبولين، مع نهاية العام الدراسي الجاري، وحصول الطالب على شهادة نهاية العام الدراسي، وتقديم جميع المستندات المطلوبة.

وحددت المؤسسة في «دليل خدمة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024/2023»، ألا تقل نسبة الطالب في مادتين أو أكثر من مواد (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات) على 90%، وفي المادة الثالثة 85%، أو ما يعادل النسبة في نظام وصف الدرجات (A-B)، وذلك لقبول الطلبة المقيمين في الصفوف من الثاني إلى الثاني عشر، مشيرة إلى أن رسوم الدراسة هي 6000 درهم للطالب.

وبدأت عملية التسجيل للطلبة المواطنين مع مطلع الشهر الجاري، والتي تستمر حتى يوم 24 من الشهر نفسه، حيث بينت المؤسسة أن التسجيل للالتحاق بالمدارس الحكومية متاح أمام الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول، كذلك للفئات المذكورة، إضافة إلى طلبة دول مجلس التعاون، ويقبل في مرحلة رياض الأطفال الأولى كل من أكمل أربع سنوات، وفي رياض الأطفال الثانية خمس سنوات، وللصف الأول ست سنوات، ولم يتجاوز الثماني سنوات، على أن يتم الطالب العمر المطلوب في 31 أغسطس من العام نفسه الذي يقبل فيه.

وحددت المؤسسة شروطاً عدة لالتحاق الطلبة في مسار النخبة الذي يبدأ من الصف الخامس إلى الصف الثامن، منها أن يكون الطالب من مواطني الدولة، أو من أبناء المواطنات، وأن يتوافر مقعد دراسي في المرحلة الصفية.

ووضعت المؤسسة شرطاً للتميز لقبول الطلبة ضمن المسار، وهي حصول الطالب على معدل 90 في مادة الرياضيات، و90 في مادة اللغة الإنجليزية، و85 في مادة العلوم، للراغبين في الالتحاق بالمسار من طلبة الصف الرابع، فيما يشترط لبقية الصفوف حصول الطلبة على معدل 80% في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

وأوضحت المؤسسة أنه بالإمكان التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي 2023-2024، من خلال خدمة التقديم على طلب وقبول طالب في المدرسة الحكومية، وكذلك الاطلاع على كل شروط التسجيل لجميع المسارات المذكورة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني http://www.ese.gov.ae.

وحددت المؤسسة ثمانية إجراءات لتسجيل الطلبة أصحاب الهمم، منها أن يسجل الطلبة المواطنون وأبناء المواطنات من هذه الفئة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة التعليم الثانوي (حسب الفئات المعتمدة)، وتتم عملية تسجيل مبدئي لحجز مقعد للطالب في المدرسة حسبما ورد في صفحة آلية التسجيل، ومن خلال الخدمة يمكن لولي أمره حجز موعد التشخيص الأنسب.

ومن الإجراءات، أن تكون الأولوية للطلبة أصحاب الهمم للالتحاق بأقرب روضة أو مدرسة لسكنه، حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة، وعلى ولي أمر الطالب تحديد إذا ما كان الطالب بحاجة إلى حافلة متخصصة أو إلى مرافق بالحافلة.

كما أوضحت الإجراءات أن الطلبة من أصحاب الهمم يسجلون حسب الفئة العمرية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتم عمل دراسة الحالة لها من قبل اختصاصي التعليم الدامج، سواء كانوا منتسبين لأي مدرسة أو مركز أو تسجيل جديد، وتحديد المستوى الأمثل لمصلحة الطالب. يقبل في مرحلة رياض الأطفال الأولى كل من أكمل أربع سنوات.