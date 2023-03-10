الامارات | تصاريح لعرض الأطعمة أمام المحال في رمضان بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت بلدية مدينة الشارقة إصدار تصاريح مزاولة العمل وعرض الأطعمة خلال ساعات النهار في شهر رمضان لمواقع تحضير الأطعمة، وعرضها للبيع للجاليات غير المسلمة، بما فيها المواقع بالمراكز التجارية، وتصاريح عرض الأطعمة أمام المحال قبل موعد الإفطار للمطاعم والكافتريات ومحال الحلويات ومخابز الرقاق.

وأكد مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية بالوكالة، عادل عمر سالم، أن البلدية بدأت استقبال طلبات الراغبين في إصدار هذه التصاريح، وخصصت مكتب قسم الرقابة الغذائية بإدارة شؤون الضواحي في المنطقة الصناعية 5، لاستقبال الطلبات، وسداد الرسوم اللازمة، حيث وفرت البلدية الأدوات وكوادر العمل لإصدار التصاريح للمتعاملين، وتقديم الخدمة خلال وقت قصير.

وأوضح أنه تم البدء بتلقي طلبات تصاريح بيع الأطعمة للجاليات غير المسلمة خلال نهار شهر رمضان، والسماح لهذه المنشآت بممارسة نشاطها وفقاً لمجموعة من الضوابط التي حددتها البلدية، وهي أن يتم تقديم الأطعمة خارج الموقع فقط، ولا يُسمح باستقبال الزبائن في صالة تقديم الطعام، كما يُسمح بتحضير وطهي الأطعمة داخل المطابخ فقط.

وأفاد بأن عرض الأطعمة خارج المحال يأتي وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط الصحية، تشمل عرض الطعام على الرصيف الأمامي للموقع مباشرة، بشرط ألا يكون ترابياً، وعرض الأطعمة بصندوق زجاجي محكم الإغلاق، له باب جرار أو مفصلي (لا يقل ارتفاعه عن 100 سم)، ووضعها في أوانٍ معدنية غير قابلة للصدأ، وتغطيتها بأوراق من الألمنيوم أو البلاستيك الشفاف (ذي درجة غذائية)، واستخدام مواد تعبئة ذات درجة غذائية، وحفظ الأطعمة في درجة حرارة مناسبة غير مبردة ولا مجمدة، وأن تكون الأطعمة المعروضة مجهزة بالمنشأة، وتتناسب مع نشاطها المصرّح به.

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة البدء في استقبال طلبات توصيل التيار الكهربائي للفعاليات والخيم الرمضانية في مناطق مدينة الشارقة.