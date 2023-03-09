الامارات | «مواقع مجهولة» تروج للإقامة والعمل بمزايا وهمية مقابل مبالغ مالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت «الإمارات اليوم» مواقع وحسابات وهمية عدة من خارج الدولة، على وسائل التواصل الاجتماعي، توهم متابعيها بقدرتها على توظيفهم في شركات كبرى وجهات حكومية نظير دفع مبالغ مالية، مع إغراءات مختلفة، مثل توفير السكن وبدلات سفر وتنقل، والحصول على امتيازات غير واقعية، الأمر الذي دفع البعض إلى الاستفسار عن مدى صحة هذه العروض، وكيفية التقديم، ومتطلبات الحصول على تلك الوظائف.

وعرض أحد المواقع دفع مبلغ 6000 درهم للحصول على الإقامة طويلة الأمد في الدولة لمدة 10 سنوات، تشمل إصدار التأشيرة والفحص الطبي وإصدار الهوية، مع مصروفات إعداد الملف والاستقبال في المطار.

ونبهت حكومة الإمارات، عبر بوابتها الإلكترونية، إلى ضرورة التحقق من صحة عقود العمل، وأذونات الدخول والتأشيرات، من خلال الجهات المعنية، مؤكدة أن الكفيل (صاحب العمل) هو المسؤول عن دفع مصروفات عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يجب التأكد من أن الشركة لها وجود وقائمة قانوناً، ويمكن البحث عن اسم الشركة باللغتين الإنجليزية والعربية في موقع السجل الاقتصادي الوطني، والحصول على بيانات الشركة.

من جهتها، حذّرت جهات شرطية الباحثين عن عمل من تصديق أكاذيب المحتالين، الذين يستغلون فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية في الدولة للاحتيال عليهم، بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية، ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال.

وفي ما يتعلق بالإقامة الذهبية، ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يمكن التقديم على طلب الترشيح للإقامة الذهبية عبر منظومة الخدمات الذكية أو التطبيق الذكي أو زيارة أقرب مركز سعادة المتعاملين، أو زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قِبل الهيئة، مع تقديم الطلب مستوفياً كل الشروط والمستندات.

وبيّنت أنها توفر عبر قنواتها الذكية خدمة يتم بموجبها إصدار موافقة مبدئية لإصدار الإقامة الذهبية، حيث تشمل الفئات التالية: النوابغ من المواهب، العلماء والمتخصصون، المستثمرون في استثمارات عامة، المستثمرون في عقار، رواد الأعمال، أوائل الثانوية العامة، خريجو الجامعات المعتمدة بالدولة، خريجو الجامعات المعتمدة خارج الدولة، والعاملون في خط الدفاع الأول.

وذكرت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، عبر موقعها الإلكتروني، لاستكشاف أهلية الحصول على الإقامة الذهبية أنها تتاح لفئات معينة من الأفراد، كالمواهب الدولية والمبدعين والدارسين والمستثمرين في القطاعات الرئيسة.

وأكدت أنه لا يمكن تقديم طلب الحصول على الإقامة الذهبية نيابة عن شخص آخر، وأن تقديم طلب الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية للشخص نفسه فقط.

وأشارت إلى أن الترشح لا يعد ضماناً للحصول على الإقامة الذهبية، لأن الترشح للإقامة الذهبية هو الخطوة الأولى في رحلة الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية، وبعد الموافقة على ترشيحك، سيتم توجيهك للخطوات المتبقية من عملية تقديم الطلب عن طريق تحديد إحدى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي حسب تفضيلك، ولمزيد من التفاصيل عن متطلبات الأهلية، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي للمقيمين: https://adro.gov.ae/ar-AE

وتوفر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، أداة لتقييم أهلية الشخص للحصول على الإقامة الذهبية ومعلومات تفصيلية حول رحلة الحصول على الإقامة الذهبية، إذ أكدت أنه لا يوجد حد أقصى لعدد مرات إجراء تقييم الأهلية للحصول على الإقامة الذهبية.

وأشارت إلى أن تأشيرة الإقامة الذهبية هي تأشيرة إقامة طويلة الأجل، يتم تجديدها كل خمس أو 10 سنوات، حسب الفئة المُحددة للإقامة الذهبية، لكنها لا تمنح المرشح إقامة دائمة.

وتقدم الإقامة الذهبية في أبوظبي للمستثمرين والمبتكرين، إقامة طويلة الأجل، وتتاح أمام المواهب الدولية الراغبة في العيش والعمل والنمو في أبوظبي لأعوام قادمة، وتصل مدة صلاحية تأشيرة الإقامة الذهبية لـ10 أعوام، وتقدم مجموعة واسعة من خيارات الإقامة للمهنيين والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، مثل الأطباء والمتخصّصين والعلماء والمخترعين.

«موقع يعرض دفع 6000 درهم للحصول على الإقامة في الدولة لمدة 10 سنوات».



«حكومة الإمارات نبهت إلى ضرورة التحقق من صحة عقود العمل من الجهات المعنية».



«صاحب العمل هو المسؤول عن دفع مصروفات التوظيف بموجب القانون في الإمارات».