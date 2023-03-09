الامارات | «دبي للإخصاب»: «الأمل» تثمر 614 مولوداً مواطناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز دبي للإخصاب أن «مبادرة الأمل»، مكرمة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعم علاج المواطنين الذين يعانون تأخر الخصوبة والإنجاب بالمجان، أثمرت 614 مولوداً مواطناً منذ انطلاقها.

وقالت مديرة مركز دبي للإخصاب هناء طحوارة، لـ«الإمارات اليوم» إن إجمالي عدد المواليد الذين أسهم المركز في إنجابهم بلغ 5321 طفلاً وطفلةً، من بينهم 614 مولوداً ضمن «مبادرة الأمل».

وأوضحت أن مجموع المستفيدين منذ إطلاق المبادرة في شهر مايو 2013 لغاية مايو 2022، 2602 أسرة، 67% منها لمواطني إمارة دبي، و33% لمواطني الإمارات الأخرى، وبلغت نسبة متلقي العلاج الذين انتهت محاولات علاجهم 70%، ومازالت البقية في مرحلة العلاج والتحضير لإجراء عمليات الإخصاب وفق وضع ونوع العلاج المناسب لحالة كل زوجين.

وأكدت أن المركز نجح خلال السنوات الأخيرة في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تقديم خدمات المساعدة الطبية على الحمل والإنجاب، كما أسهم بمبادرات متنوعة لتحسين نتائج مؤشرات انخفاض الخصوبة لدى المواطنين ومختلف الجنسيات من جميع أنحاء العالم، مؤكدة أنه يطبق أفضل البروتوكولات والممارسات العلاجية في مجال الإخصاب، بهدف رفع معدلات الحمل، وتحسين الصحة الإنجابية، وبما ينافس النسب العالمية في هذا المجال.

وأكدت أن المركز أسهم بشكل كبير في رفع نسب نجاح الحمل في الدولة، إضافة إلى المشاركة والإسهام الفعال في البحوث الطبية، المتعلقة بتحسين وتطوير خدمات الصحة الإنجابية.

وذكرت أن المركز حصل على شهادة الاعتماد الدولي (JCI) بتميز، حيث تركز معايير البرنامج على القيادة، وجودة إجراءات العمل في مختبر الإخصاب، وإجراءات العمل لمختلف الخدمات في المركز، بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة وفق المعايير العالمية للحصول على الاعتراف العالمي، وتعزيز دور المنشآت الصحية في تقديم الخدمات وفق أفضل وأعلى الممارسات العالمية.

وأشارت طحوارة، إلى أن أبرز التقنيات المبتكرة في مجال الإخصاب بالمركز تشمل تقديم الخدمات الطبية التخصصية في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب للأزواج الذين يعانون مشكلات في الخصوبة، وكذلك السيدات اللاتي لديهن أمراض نسائية تحول دون حدوث الحمل بشكل طبيعي من مواطني دولة الإمارات ومختلف الجنسيات المقيمة في الدولة وخارجها، منها عمليات أطفال الأنابيب، وعمليات الحقن المجهري، وسحب البويضات وترجيع الأجنة، والتلقيح الاصطناعي.

خدمات جديدة

أكدت مديرة مركز دبي للإخصاب هناء طحوارة، أن المركز يعمل على تقديم خدمات جديدة بما يتماشى مع تطبيق قانون الإخصاب الجديد، شملت تجميد الأجنة، ونقل الأجنة من خارج الدولة، وتمديد مدة حفظ وتجميد العينات البشرية، وتجميد البويضات لغير المتزوجات، وتقديم الاستشارة لخدمات التغذية لتقديم المشورة في جوانب تعديل نمط الحياة لمرضى العقم، لتحسين فرص نجاح الحمل، من خلال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.