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الامارات | رئيس الدولة يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق.

وتناول اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة، وإقليم كردستان خاصة وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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