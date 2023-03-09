الامارات | بلدية الشارقة تبدأ تلقي طلبات تصاريح بيع الأطعمة للجاليات غير المسلمة في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن بدء إصدار تصاريح مزاولة العمل وعرض الأطعمة خلال ساعات النهار في شهر رمضان لمواقع تحضير الأطعمة وعرضها للبيع للجاليات غير المسلمة، بما فيها المواقع بالمراكز التجارية، وتصاريح عرض الأطعمة أمام المحال قبل موعد الإفطار للمطاعم والكافتيريات ومحال الحلويات ومخابز الرقاق.

وفي هذا السياق أكد مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية بالوكالة عادل عمر سالم، أن البلدية بدأت استقبال طلبات الراغبين بإصدار هذه التصاريح وخصصت مكتب قسم الرقابة الغذائية بإدارة شؤون الضواحي في المنطقة الصناعية 5، لاستقبال الطلبات وسداد الرسوم اللازمة، حيث وفرت البلدية الأدوات وكوادر العمل لإصدار التصاريح للمتعاملين وتقديم الخدمة خلال وقت قصير.

وأوضح أنه تم البدء بتلقي طلبات تصاريح بيع الأطعمة للجاليات غير المسلمة خلال نهار شهر رمضان، والسماح لهذه المنشآت بممارسة نشاطها وفقاً لمجموعة من الضوابط التي حددتها البلدية وهي أن يتم تقديم الأطعمة خارج الموقع فقط ولا يُسمح باستقبال الزبائن في صالة تقديم الطعام، كما يُسمح بتحضير وطهي الأطعمة داخل المطابخ فقط.

وأفاد أن عرض الأطعمة خارج المحلات يأتي وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط الصحية تشمل عرض الطعام على الرصيف الأمامي للموقع مباشرة بشرط ألا يكون ترابي، وعرض الأطعمة بصندوق زجاجي محكم الإغلاق له باب جرار أو مفصلي (لا يقل ارتفاعه عن 100 سم)، ووضعها في أوانٍ معدنية غير قابلة للصدأ، وتغطيتها بأوراق من الألمونيوم أو البلاستيك الشفاف (ذي درجة غذائية)، واستخدام مواد تعبئة ذات درجة غذائية، وحفظ الأطعمة في درجة حرارة مناسبة غير مبردة أو مجمدة، وأن تكون الأطعمة المعروضة مجهزة بالمنشأة وتتناسب مع نشاطها المصرح به.

ونوّه إلى أن البلدية ستقوم من خلال فرق التفتيش التابعة لقسم الرقابة الغذائية بمتابعة كافة المواقع والمنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بهذه الضوابط وإصدار التصاريح اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين، حسب لائحة الجزاءات المعتمدة، حيث خصصت البلدية فريقاً للتأكد من التزام هذه المنشآت.