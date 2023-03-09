الامارات | سلطان النيادي: أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من "كوبولا".. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للحظات الأولى التي يرى فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة "كوبولا".

وأرفق النيادي تغريدة معلقاً على مقطع الفيديو قال من خلالها "أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة "كوبولا" على متن محطة الفضاء الدولية.. كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها".

وكان النيادي قد نشر أمس، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال من خلالها "سلام إلى الأرض من الفضاء".

وأضاف النيادي قائلاً "سلام إلى الوطن وقادته.. سلام إلى كل من حمل طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء.. الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرّة".

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بصحبة طاقم المهمة crew-6، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح يوم الخميس الماضي، بعدما نجح إطلاق الصاروخ فالكون 9، وهو يحمل المركبة "كرو دراغون إنديفور".