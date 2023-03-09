الامارات | مدارس تطالب بنسبة من الرسوم السنوية لحجز مقعد «العام الجديد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا ذوو طلبة إدارات المدارس الخاصة في الشارقة إلى توحيد رسوم حجز المقاعد الدراسية للعام الجديد.

وقالوا إنهم تلقوا مخاطبات تطلب منهم سداد نسبة 30% من إجمالي الرسوم لضمان حجز المقعد، على الرغم من أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص أقرّت - في تعميم لها - حداً أقصى لحجز المقعد الدراسي.

في المقابل، أكد مسؤولو مدارس خاصة أن المدارس تعتمد مبدأ المرونة مع ذوي الطلبة وتتيح لهم سداد الأقساط بأريحية، كما تلتزم بما أقرته الهيئة، حتى لا تثقل كاهل ذوي الطلبة.

ويجوز للمدرسة - وفقاً لتعميم الهيئة - استيفاء رسم قبول أو تسجيل في بداية العام الدراسي بحد أقصى 500 درهم، على أن تخصم من الرسوم لاحقاً، ولا يجوز تقاضي رسوم مدرسية إضافية غير منصوص عليها.

كما لا يجوز تحصيل رسوم مدرسية لأي فصل دراسي لم يداوم فيه الطالب.

وحصلت «الإمارات اليوم» على رسالة وجهتها مدرسة خاصة بالشارقة لذوي الطلبة تقول: «انتهت فترة إعادة التسجيل ذات الأولوية لابنك/ أبنائك.. المقاعد مفتوحة الآن للطلاب الجدد للعام الدراسي 2024/2023.. ننصحك بشدة بدفع رسوم إعادة التسجيل على الفور».

وقالت ولي أمر طالبة، نورة خالد، إن ابنتها في مدرسة تبلغ رسومها السنوية 28 ألف درهم، وإنها تلقت رسالة من المدرسة تطلب فيها سداد رسوم التسجيل بسرعة، لافتة إلى أن رسوم التسجيل بالنسبة للمدرسة هي سداد القسط الأول من إجمالي الرسوم الدراسية، ما يعادل نحو 9000 درهم.

وأكدت أن اللغة التي تتبعها المدرسة مع ذوي الطلبة «غير مناسبة»، خصوصاً أن ابنتها تتلقى تعليمها في المدرسة نفسها منذ التحاقها بالصفوف التعليمية الأولى، مطالبة بوضع رسم تسجيل موحد للمدارس لا يتعدى 500 أو 1000 درهم.

وقال سعيد محمود، والد طالبين، إن بعض المدارس تطلب من أولياء الأمور سداد جزء من الرسوم السنوية لضمان حجز المقعد، وهو ما يثقل كاهل الآباء في ظل استمرار العام الدراسي ووجود أقساط لم تُسدد بعد من العام الجاري.

وقالت (عبلة.م)، والدة طالب في الصف الثاني وطالبة في الصف الرابع: «نواجه مشكلة مستمرة بشأن الرسوم، حيث تطلب المدرسة جزءاً من رسوم العام المقبل لضمان حجز مقعد، وهو أمر يُسبب لنا إرباكاً، لأن الرسوم مرتفعة».

في المقابل، قال مدير مدرسة خاصة، يوسف فارس، إن مدرسته قررت عمل جدولة بين قسمي التسجيل والحسابات لتسهيل الأمر على ذوي الطلبة وإتاحة المجال لهم لسداد الأقساط دون التقيد بالميعاد المحدد.

كما تتيح إمكان السداد على أربعة شيكات سنوياً، وتراعي عدداً من الاعتبارات، منها التعامل مع المدرسة منذ وقت طويل، أو وجود عدد من الأبناء لا يقلّ عن ثلاثة، بحيث تتيح لهم تسهيلات في السداد تصل إلى 10 شيكات سنوياً.

وقال مدير مدارس خاصة، إبراهيم بركة، إن لدى مدارسه سياسة ثابتة في ما يتعلق بسداد الأقساط المدرسية، وهي ثلاثة أقساط سنوياً، وأحياناً خمسة أقساط، مشيراً إلى أن المدارس تسعى لمراعاة ظروف ذوي الطلبة والخصومات التي وفرتها لمن تعثروا مالياً، كما أنها أقرّت خصماً للإخوة لمن لديه أكثر من طالب، وللطلبة المتفوقين.