الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان شريكة البناء والتنمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل فيه العالم في الثامن من مارس من كل عام.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر»: «نثمّن عطاء المرأة في الإمارات والعالم تجاه مجتمعها ووطنها.. المرأة شريك رئيس في البناء والتنمية، وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة نتمنى لها التوفيق والنجاح في مواصلة تحقيق تطلعاتها وآمالها».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»: «تقدير الرجل للمرأة يعبر عن مروءته وذوقه وأدبه.. وتقدير المجتمع للمرأة يعبر عن تحضر المجتمع وعلو ثقافته.. وتقدير العالم للمرأة يعبر عن تطور هذا العالم وازدهاره واستقراره.. تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية».

رئيس الدولة:

• «نثمّن عطاء المرأة في الإمارات والعالم تجاه مجتمعها ووطنها».

• «المرأة شريك رئيس في البناء والتنمية، ونتمنى لها التوفيق والنجاح».

نائب رئيس الدولة:

• «تقدير الرجل للمرأة يعبر عن مروءته وذوقه وأدبه».

• «تقدير العالم للمرأة يعبر عن تطور هذا العالم وازدهاره».