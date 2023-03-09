الامارات | محمد بن راشد: رجالات دبي لم تزدهم الأيام إلا وقاراً وكلما كبروا كبرت محبتهم في القلوب

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: رجالات دبي لم تزدهم الأيام إلا وقاراً وكلما كبروا كبرت محبتهم في القلوب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة قال فيها سموه: «مررت على بعض الكرام.. من رجالات دبي.. لم تزدهم الأيام إلا وقاراً.. وكلما كبروا في السنين كبرت محبتهم في القلوب.. حمد بن سوقات.. وجمعة الماجد.. حفظكم الله وحفظ جميع أهلنا وأحبابنا».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App