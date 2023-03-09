الامارات | بلدية عجمان تطلق تقنية الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي» في قنواتها الرقمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تقنية الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي»، المطورة من شركة Open AI على قنواتها الرقمية، المتمثلة في قناة الموقع الإلكتروني وقناة التطبيق الذكي، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، لتكون أول بلدية على مستوى العالم والأولى على مستوى دوائر الإمارة في تبني استخدم التقنيات الحديثة في ظل جهودها المستمرة لتعزيز دورها الريادي في مسيرة التحول الرقمي.

وأكد مدير عام الدائرة، عبدالرحمن محمد النعيمي، أن الدائرة تبنت تطبيق التقنية (روبوت محادثة) كأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمحاكاة العقل البشري للكلام من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات، والمدعمة بتقنية التعلم العميق، التي تتسم بالدقة والسرعة ومساعدة العنصر البشري في تكوين محتوى دقيق، واستحداث نصوص تستجيب لحاجاتهم، اعتماداً على قاعدة بيانات ضخمة مبنية من خلال تقليل الوقت والجهد.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، خالد أحمد الحوسني، إن الكفاءات الطموحة في الدائرة عملت على إنجاز هذه التقنية المبتكرة، مبيناً أنها تعد مصدراً قوياً للمعلومات والاستجابات التلقائية للأسئلة المختلفة.

وتابع الحوسني أن «شات جي بي تي» توفر خاصية الرد بفاعلية على الأسئلة المقدمة من المستخدمين والاستفادة من النموذج القادر على التفاعل معهم من خلال المحادثة بما في ذلك الإجابة عن الأسئلة باختلاف درجاتها والتجاوب الفعال مع الاستفسارات المعقدة منها، كما يمكن استخدامها في مجالات عدة، كالتسويق والتعليم والدعم الفني.

وذكرت مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية بالدائرة، هند الشامسي، أن الجهود تبذل بلا توقف للتسهيل على المتعاملين وجعلهم جزءاً لا يتجزأ من عمل الدائرة والتواصل معهم والوصول إليهم بشكل إيجابي.