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الامارات | امرأة تطالب بتحويل مخالفات مرورية بـ 80 ألف درهم إلى اسم طليقها

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عمرو بيومي - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بتحويل مخالفات مركبتين مملوكتين لامرأة بقيمة 80 ألفاً و830 درهماً إلى الملف المروري لطليقها، قبل إقرار الأخير بعدم ممانعته تحويل جميع المخالفات المرورية باسمه.

وفي التفاصيل، طالبت امرأة في دعوى قضائية ضد طليقها، بإلزامه تحويل المخالفات المرورية على الرمز المروري الخاص به، واحتياطياً إلزامه سداد جميع المخالفات المرورية، مشيرة إلى أنهما كانت تربطهما علاقة زوجية، وأثناء تلك الفترة قام المدعى عليه باستخدام المركبتين العائدتين للمدعية، وقد ارتكب مخالفات مرورية عدة بالسيارتين، بلغت قيمتها 80 ألفاً و830 درهماً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بكشف المخالفات المرورية الصادر من شرطة أبوظبي أن هناك مخالفات مرورية عدة مسجلة على المركبتين المملوكتين للمدعية، بلغ مجموعها 80 ألفاً و830 درهماً، وكان الثابت بالمذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه أمام مكتب تحضير الدعوى إقراره بعدم ممانعته تحويل جميع المخالفات المرورية إلى اسمه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة طلب المدعية بالقضاء بتحويل كل المخالفات المرورية من اسم المدعية لاسم المدعى عليه، وحكمت المحكمة بتحويل كل المخالفات المرورية على السيارتين، وما ترتب عليها من غرامات من اسم المدعية إلى اسم المدعى عليه، والبالغ مجموعها 80 ألفاً و830 درهماً، وبإلزام المدعي عليه الرسوم والمصروفات.

• المحكمة قضت بتحويل المخالفات إلى الملف المروري لطليق المدعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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