الامارات | «لطيفة السلمان» تقود فريقاً نسائياً في «تحديات الرجال» بشرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «لا يوجد مستحيل، حاربي من أجل حلمك، ولا تيأسي أبداً»، ثلاث رسائل وجهتها إحدى النماذج الاستثنائية للمرأة الإماراتية، الملازم لطيفة عبدالعزيز السلمان، عنصر حماية الشخصيات رئيسة أول فريق تكتيكي نسائي متخصص بالمهام الصعبة والعمليات الخاصة في شرطة دبي، التي تفضل سلاح القناصة وتحترفه.

وقالت لطيفة السلمان على هامش القمة الشرطية العالمية، تزامناً مع يوم المرأة: «ما حققه الفريق التكتيكي النسائي خلال بطولة الشرطة للفرق التخصصية التي نظمتها وزارة الداخلية أخيراً، بالتعاون مع شرطة دبي في ميدان الروية، كان حلماً يبدو مستحيلاً في يوم ما، لكنه تحقق وفاز الفريق بالمركز الـ10 ضمن 55 فريقاً من الرجال من ذوي القدرات والإمكانات الخاصة».

وأضافت: «كان الأمر صعباً في البداية، فالتدريبات مختلفة وشاقة، وتتطلب قوة، بالإضافة إلى المهارة والقدرة الكبيرة على التحمل، لافتة إلى أنها وزميلاتها خضعن لبرامج تدريبية متخصصة، في الرماية التكتيكية، والاقتحام، والمداهمة، والقناصة والتحمل على مدار ستة أشهر، حتى وصلن إلى مستوى متقدم من الجاهزية لأداء المهام الخاصة والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية».

وأوضحت أن فكرة تأسيس الفريق نبعت من قناعة القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بقدرة العناصر النسائية على المنافسة في أصعب المجالات، مشيرة إلى أنه تم في البداية تحديد عدد العناصر النسائية، اللاتي خضعن لبرامج تدريبية مكثفة، ومن ثم وقع الاختيار على النخبة منهن ليكن قوام أول فريق نسائي تكتيكي، في تجربة فريدة من نوعها، تجاوزها الفريق دون ارتكاب أي أخطاء واحتل المركز الـ10.

وتابعت أن التجربة كانت صعبة في البداية، في ظل تكليفهن مهام طالما احتكرها الرجال لقسوتها وحاجتها إلى سمات جسمانية وعضلية فائقة، لكن تجاوزن هذه التحديات تدريجياً، وحصلن على الثقة الكاملة من القيادة العامة لشرطة دبي حتى أثبتن كفاءة تامة.

ولفتت إلى أن هناك تحديات بعينها كانت تمثل صعوبة كبيرة، لتعلقها بالأوزان الثقيلة، مثل كسر الأبواب ونقلها، وحمل الدمية بالغة الثقل، لكن في ظل التدريب اليومي على يد مدربين أكفاء تحقق الحلم.

وحول دور الأسرة في ظل صعوبة المجال الذي تعمل به، قال لطيفة السلمان، إن أمها كانت متخوفة في البداية من خوض هذا المضمار المعقد، لكنها آمنت بإمكاناتها ودعمتها، ووثقت بقدرتها على النجاح.

وأكدت أن المرأة الإماراتية قادرة على تحقيق المستحيل، بشرط أن تثق بقدراتها وتخوض التجارب الاستثنائية بشجاعة ويقين، مشيرة إلى أن هناك نماذج نسائية رائدة في الدولة، شقت طريقها بنجاح مبهر في ظل ما تتمتع به المرأة الإماراتية من دعم وثقة من قبل القيادة.