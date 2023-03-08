الامارات | حمدان بن محمد: المرأة صانعة الرجال وشريكتهم ونصفهم الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 مارس 2023

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الأربعاء، أن المرأة صانعة الرجال وشريكتهم ونصفهم الثاني.

وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: يُكرم العالم في هذا اليوم المرأة في كل مكان... صاحبة العطاء اللامتناهي والتضحيات الكبيرة... صانعة الرجال وشريكتهم ونصفهم الثاني... إلى كل أم وزوجة وأخت وصديقة.. كل عام وأنتِ أجمل وأقوى وأكثر إشراقاً وإنجازاً.