الامارات | حمدان بن محمد يُقدّم واجب العزاء في محمد سيف الطويلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم (الأربعاء)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد سيف الطويلة، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد واخوانه عادل محمد سيف الطويلة، وعبيد محمد سيف الطويلة عضو فريق التصوير بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي المكلّف بتغطية أنشطة وفعاليات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان