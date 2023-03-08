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الامارات | محمد بن زايد: المرأة شريك رئيس في البناء والتنمية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 مارس 2023

ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عطاء المرأة في الإمارات والعالم تجاه مجتمعها ووطنها ،وأكد سموه أن المرأة شريك رئيس في البناء والتنمية.

 

ونشر سموه تغريدة على "تويتر" قال فيها "نثمن عطاء المرأة في الإمارات والعالم تجاه مجتمعها ووطنها .. المرأة شريك رئيس في البناء والتنمية، وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة نتمنى لها التوفيق والنجاح في مواصلة تحقيق تطلعاتها وآمالها"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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