الامارات | محمد بن راشد: تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 مارس 2023
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وقال سموه: «تقدير الرجل للمرأة يعبر عن مروءته وذوقه وأدبه .. وتقدير المجتمع للمرأة يعبر عن تحضر المجتمع وعلو ثقافته .. وتقدير العالم للمرأة يعبر عن تطور هذا العالم وازدهاره واستقراره .. تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية..»
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App