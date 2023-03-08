الامارات | محمد بن راشد: تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 مارس 2023

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.



وقال سموه: «تقدير الرجل للمرأة يعبر عن مروءته وذوقه وأدبه .. وتقدير المجتمع للمرأة يعبر عن تحضر المجتمع وعلو ثقافته .. وتقدير العالم للمرأة يعبر عن تطور هذا العالم وازدهاره واستقراره .. تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية..»