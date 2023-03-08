الامارات | الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات، الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة، على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

