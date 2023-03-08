الامارات | بلدية عجمان تطلق تقنية الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" في جميع قنواتها الرقمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تقنية الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي "ChatGPT” والمطور من شركة Open AI على جميع قنواتها الرقمية والمتمثلة في قناة الموقع الإلكتروني وقناة التطبيق الذكي، وذلك تزامنًا مع شهر الإمارات للابتكار، لتكون أول بلدية على مستوى العالم والأولى على مستوى دوائر الإمارة في تبني استخدم التقنيات الحديثة، في ظل جهودها المستمرة لتعزيز دورها الريادي في مسيرة التحول الرقمي.

وأكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عبد الرحمن محمد النعيمي، أن الدائرة تسعى بشكل دائم مستندةً لكوادرها الوطنية لترجمة توجيهات الحكومة الرشيدة في الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز استخدامها في الخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين والعاملين، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وإنجاز المعاملات خلال وقت قياسي وفي أي مكان.

وتابع أن الدائرة تبنت تطبيق تقنية التشات جي بي تي والذي يعد روبوت محادثة كأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمحاكاة العقل البشري للكلام من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات، والمدعمة بتقنية التعلم العميق، والتي تتسم بالدقة والسرعة ومساعدة العنصر البشري في تكوين محتوى دقيق، واستحداث نصوص تستجيب لحاجاتهم، وذلك اعتماداً على قاعدة بيانات ضخمة مبنية، من خلال تقليل الوقت والجهد.

من جهته قال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة خالد أحمد الحوسني، إن الكفاءات الطموحة في الدائرة عملت على إنجاز تطبيق هذه التقنية المبتكرة، لتتوفر من خلال المساعد الافتراضي عجماني في قناتي الموقع الإلكترونيhttp://www.am.gov.ae والتطبيق الذكي MPDA، والذي يقوم من خلاله بالرد على استفسارات المتعاملين تلقائيًا، مبينًا أن تقنية تشات جي بي تي " ChatGPT" تعد مصدرًا قويًا للمعلومات والاستجابات التلقائية للأسئلة المختلفة.

وتابع الحوسني أن "شات جي بي تي" توفر خاصية الرد بفعالية على الأسئلة المقدمة من المستخدمين والاستفادة من النموذج القادر على التفاعل مع المستخدمين من خلال المحادثة بما في ذلك الإجابة على الأسئلة باختلاف درجاتها والتجاوب الفعال مع الاستفسارات المعقدة منها، كما ويمكن استخدامها في عدة مجالات كالتسويق والتعليم والدعم الفني.

من جهتها أوضحت مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية بالدائرة، هند الشامسي، أن الجهود تبذل بلا توقف للتسهيل على المتعاملين وجعلهم جزء لا يتجزأ من عمل الدائرة والتواصل معهم والوصول إليهم بشكل إيجابي، مؤكدًة أن الدائرة تتبنى أفضل التقنيات الحديثة لتحسين ورفع كفاءة الخدمات والقدرات الحكوميّة، ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده عصر التحول الرقمي.