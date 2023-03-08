الامارات | برعاية رئيس الدولة .. أبوظبي تحتضن "حصن الاتحاد 9"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" .. تحتضن أبوظبي النسخة التاسعة من العرض العسكري "حصن الاتحاد 9".

جاء الإعلان خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد برئاسة نائب قائد حرس الرئاسة اللواء الركن علي سيف الكعبي وعدد من ضباط وزارة الدفاع و مسؤولي الدوائر الحكومية في مدينة أبوظبي.

ناقش الحضور الإجراءات التحضيرية لهذا العرض العسكري المشترك الذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع الجهات الحكومية.



واستمع الحضور من أعضاء اللجنة المنظمة إلى شرح واف من رئيس لجنة العرض العسكري حصن الاتحاد " 9" العقيد الركن سيف الغيثي، حول برنامج وفقرات ما سيتم عرضه ومهام الجهات المختصة وخطط عملها واستعداداتها لهذا الحدث الكبير والذي يسهم في إبراز القدرات القتالية العالية و الجاهزية لقواتنا المسلحة وإمكانيات منتسبيها في مختلف الوحدات والتشكيلات للتصدي لكل الطامعين.

وأكدت كافة الجهات الحكومية في الإمارة أنها تضع جميع الإمكانات المتاحة بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في دورته التاسعة وإنجاح فعالياته.

وناقش المجتمعون خطة العمل والاستعدادات العامة لتنظيم العرض مع توزيع مهام ودور كل جهة من أجل إنجاح وتنظيم هذا الحدث.