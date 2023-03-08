الامارات | سلطان النيادي يرسل رسالة إلى الأرض من الفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال من خلالها "سلام إلى الأرض من الفضاء".

وأضاف النيادي قائلاً "سلام إلى الوطن وقادته.. سلام إلى كل من حمل طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء.. الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرّة".

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بصحبة طاقم المهمة crew-6، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح يوم الخميس الماضي، بعدما نجح إطلاق الصاروخ فالكون 9، وهو يحمل المركبة "كرو دراغون إنديفور".

وكان رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي قد نشر أمس، في حسابه الرسمي على "تويتر"، من محطة الفضاء الدولية"، رسالة شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بعد إجراء سموه لأول اتصال مرئي مع النيادي.

وقال النيادي في حسابه الرسمي على "تويتر": "سيدي الشيخ محمد، وصول الإمارات إلى الفضاء هو مسيرة بدأت برؤيتكم أنتم وتحققت بفضل الله ثم بفضلكم أنتم وسيدي رئيس الدولة.. "

وأضاف النيادي: "وصولي إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة لرائد فضاء عربي هو انجاز تمّ بقيادتكم الحكيمة ودعمكم لنا في كل خطوة.."

واختتم قائلاً: "أدامكم الله لنا.."