الامارات | "القبة السماوية" توضح موعد "برد العجوز"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح مركز القبة السماوية في الشارقة كما ذكر عبر حسابه الرسمي بقموع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن موعد ظاهرة برد العجوز في النصف الأول من مارس، وذلك بعد استقرار الدفء و جلاء الشتاء .. و هو آخر البرد أو عجزه و لا برد بعده إلا مع الأجواء الممطرة.

يذكر أن ظاهرة "برد العجوز"، هي أيام ذات ريح قوية وبرد تعقب فترة دفء يظن الناس بسببها أن الشتاء قد ولى وأقبل الدفء فيباغتهم البرد، ولذا تعرف عند أهل الخليج بـ "بياع عباته"، كناية عن الذي باع عباءته ظناً منه بانتهاء وقت البرد أو أيام الحسوم عند بعض العرب، وهي الحاسمة أو الفاصلة بين وقت البرد ووقت الحر.