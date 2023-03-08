اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس الدولة ونائبه يعزيان سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يعزيان سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة ، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزير شؤون الدفاع لسلطنة عُمان السابق.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا