الامارات | رئيس الدولة ونائبه يعزيان سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة ، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزير شؤون الدفاع لسلطنة عُمان السابق.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.