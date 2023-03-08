الامارات | رئيس الدولة وحاكم رأس الخيمة يبحثان شؤون الوطن والمواطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة أمس في قصر البحر، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن.