الامارات | بالخرائط.. تعرف على مواقع محطات التاكسي الجوي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خرائط لمواقع محطات التاكسي الجوي الأربعة المزمع انشائها في دبي لتشغيل خدمة الأجرة بالطائرات الكهربائية في العام 2026، وذلك في كتيب حصلت "الامارات اليوم" على نسخة منه، تضمن أهم المعلومات عن مشروع تشغيل التاكسي الجوي في الامارة.

وتظهر الخرائط الجغرافية المرفق صورتها مواقع المحطات الأربع في كل من منطقة مطار دبي الدولي، ومنطقة دبي مارينا ومنطقة نخلة جميرا، ومنطقة وداون تاون.

وتجري الهيئة حاليا دراسة مستفيضة لاتخاذ قرار بعقد الاتفاقات النهائية المطلوبة لتشغيل خدمة التاكسي الجوي، فيما أشار الكتيب الى الشراكة الثلاثية المحتملة لتنفيذ المشروع والتي ستجمع خبرات كل من هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة Skyports و Joby، حيث ستتولى الهيئة توفير الأراضي اللازمة وربط الخدمة بوسائل النقل الحالية وعمليات الحوكمة، فيما ستقوم Skyports بتصميم مهبط Vertiports وتطويره وتشغيل عملياته، كما ستتولى Joby إنتاج الطائرات وتشغيل الطائرات وإدارة رحلات الركاب.

وتشير المعلومات المنشورة في الكتيب الى أن عملياتVertiports التي تتطلب نوعا جديدا من البنية التحتية لاستخدام الطائرات الكهربائية في المدن، تعتمد على أنشطة عالية التنسيق ما بين مشغلي الطائرات ومركز مراقبة الحركة الجوية ومقدمي خدمات التنقل الاخرين من أجل تقديم شبكة نقل سريعة وذات كفاءة عالية عبر المدينة، بالإضافة الى اعتماد الوسائل التكنولوجية الأكثر تقدما للتعامل مع الركاب والآمن.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تصميم محطة التاكسي الجوي المزمع انشائها بالقرب من المطار، موضحة انها ستتكون من مهبطين أحدهما للإقلاع والأخر للهبوط بالإضافة الى 4 مواقف للاستراحة والشحن الكهربائي حيث أن المركبة الطائرة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية.