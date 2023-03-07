الامارات | محمد بن راشد: سلطان النيادي يرفع السقف لطموحات أجيالنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مكالمة مرئية، للمرة الأولى، اليوم مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي المتواجد في محطة الفضاء الدولية.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :أثناء مكالمتي اليوم مع سلطان النيادي .. أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة لمدة 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية … سلطان يفتح أبواباً جديدة لشبابنا .. ويرفع السقف لطموحات أجيالنا .. ويمثل جزءاً مشرقاً من مستقبلنا ..".