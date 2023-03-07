الامارات | محمد بن راشد لـ"النيادي": شباب الإمارات والعرب يلاحظونك ويتمنون لك الخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في أول اتصال معه عقب وصوله محطة الفضاء الدولية.

وقال سموه لـ"النيادي": "مرحبا سلطان وحمداً لله على السلامة وصولك إلى المحطة الفضائية".

وأجاب سلطان النيادي: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا طويل العمر.. الله يسلمك ويطول عمرك.. الحمدلله وصلنا محطة الفضاء الدولية ونحن بأحسن حال وسعيد بوجودي بهذا المكان ونتمنى أن نتواصل معكم على مدار الستة أشهر القادمة".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أبشرك أن شباب دولة الإمارات والشباب العربي يلاحظونك ويتمنون لك الخير".

ووجّه النيادي، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر، متوجهاً بالتحية لكافة الشعب الإماراتي والعربي من على محطة الفضاء الدولية.