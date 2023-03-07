الامارات | محمد بن راشد يجري أول اتصال مرئي مع سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الشكر ل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على دعمه المستمر، متوجهاً بالتحية لكافة الشعب الإماراتي والعربي من على محطة الفضاء الدولية.

جاء ذلك خلال أول اتصال مع سلطان النيادي، أجراه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مباشرة من مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقال النيادي، إنه لديه جدول مزدحم من الأبحاث خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن طاقم crew-5 المتواجد معهم على متن المحطة سيغادرها بعد ثلاثة أيام، فيما سيستلم طاقمه crew-6 كافة المهام على متن المحطة.

وأضاف: "لدينا عدد لا بأس به من التجارب العلمية التي تشارك بها دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع وكالات الفضاء العالمية، فضلاً عن تجارب علمية تحمل بصمة إماراتية خالصة".