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الامارات | بث مباشر لأول اتصال مرئي مع سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية

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شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لأول اتصال مرئي مع سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  

تابعو معنا وقائع أول اتصال من مركز محمد بن راشد للفضاء و الذي سيكون بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورائد الفضاء سلطان النيادي عبر موقعنا الالكتروني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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