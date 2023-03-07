الامارات | بث مباشر لأول اتصال مرئي مع سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية

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شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لأول اتصال مرئي مع سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
تابعو معنا وقائع أول اتصال من مركز محمد بن راشد للفضاء و الذي سيكون بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورائد الفضاء سلطان النيادي عبر موقعنا الالكتروني.
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