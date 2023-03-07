الامارات | بعد تداول فيديو حول قابليتها للاشتعال.. "بلدية دبي": الأسواق خالية من "ماء الذهب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي خلو أسواق الدولة من المياه ذات العلامة التجارية " ماء الذهب"، بعد تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول احتوائها على مواد سامة، ضارة بالإنسان.

وأوضحت البلدية إن المياه ذات العلامة التجارية “ماء الذهب”، غير موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك رداً على ما ورد في الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، حول تلك المياه المعبأة في أكواب سعة 200 مل، والذي يدعي أن طعمها غريب ويحتوي على مواد سامة ومتأكسدة وضارّة بالإنسان، ويشتعل بسرعة كبيرة، منوهةً إلى أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا أساس علمي لها.

وأوضحت البلدية أن مياه الشرب المستوردة والمنتجة محلياً تخضع لعمليات رقابة صارمة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تتوفر في مختبر دبي المركزي التابع للبلدية الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة مياه الشرب وخلوها من أي ملوثات ضارة بصحة الإنسان.

طالبت بلدية دبي الجمهور الكريم عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو تصديق وتداول الأخبار المتعلقة بالأغذية، مشيرةً إلى ضرورة التأكد من صحتها من خلال التواصل مع المصادر الرسمية الموثوقة في الإمارة، أو عبر خدمة الخبر اليقين على موقع البلدية الإلكتروني https://www.dm.gov.ae، أو الإبلاغ عن أي شائعة على الرقم: 800900