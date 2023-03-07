الامارات | توظيف مجندي الخدمة الوطنية يوفر فرص وظيفية لحديثي التخرج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت فعاليات معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية في دورته السادسة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث شهد اليوم الثاني حضورا مميزا لمجندي الخدمة والخريجين الذين شاركوا في محاضرات وورش عمل التي ساعدت المشاركين على التعرف على أفضل الوظائف المناسبة لاهتماماتهم والخطوات التي يجب اتباعها لتطوير خبراتهم باعتبارهم الهيكل الأساسي في المجتمع.

وعرضت الجهات المشاركة ورش عمل تشرح من خلالها أنظمتها القائمة في المؤسسات والفرص المستقبلية المتاحة لحديثي التخرج.

وشملت أجندة المعرض 24 ورشة عمل مكثفة تضمنت العديد من المواضيع التي تعنى بالعمل والمهارات المتقدمة وتطويرها والتعليم واختيار التخصص المناسب، وجاء من أبرز ورش العمل في اليوم الثاني " خطوات صغيرة نحو المستقبل" و"جهود التوطين في طيران الإمارات" و"الإستدامة". والمهارات المتقدمة لمواكبة المستقبل، والتخصصات والمهارات والمسار المهني من منظور القطاع الخاص.

ولفت ملازم أول عبد الله محمد الجابري من وزارة الداخلية: إلى أهمية معرض توظيف الخدمة الوطنية في منح وتوفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية للالتقاء والتواصل مع الشركات والجهات والمؤسسات المشاركة في المعرض"، مؤكدا أن وزارة الداخلية تدعم الجيل القادم من الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتأمين مستقبل وظيفي آمن لهم من خلال توفير الفرص الوظيفية من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية.

ويعد المعرض فرصة فريدة للمشاركين من المجندين والخرجين في برنامج الخدمة الوطنية، والذي يساهم في التعرف على سوق العمل والاطلاع على المعلومات المتعلقة بمختلف التخصصات المشاركة ضمن القطاعين الحكومي والخاص والحصول على الوظائف المناسبة لهم.

من جانبه أوضح مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي المقدم سالم سيف الكعبي، أن: " المشاركة تأتي في إطار الحرص على توفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية لخدمة الوطن، ممن أتموا متطلبات البرنامج التدريبي للخدمة الوطنية والاستفادة من الكادر البشري المواطن وتأهيله وإيجاد فرص العمل التي تلائمه"

وأكد الكعبي على أن:" توظيف مجندي الخدمة الوطنية يأتي وفق أفضل الممارسات والمعايير الشرطية فضلا عن السعي للاستفادة من تلك الكوادر التي تتمتع بروح عالية من المسؤولية والانضباط والمهارات والقيم التي غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية".

ويمنح معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية في أيامه الثلاث، وبرعاية وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتنظمه شركة اندكس للمؤتمرات والمعارض ش.ذ.م.م - عضو في اندكس القابضة، فرصة لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة من مجندي وخريجي الخدمة الوطنية من المجتمع للتعرف على أهمية التخصصات في سوق العمل والتي وضعت بشكل مدروس لتساعدهم في البحث عن التخصص وفرصة العمل المناسبة، وفتح آفاق المعرفة لتطوير المهارات والارتقاء بهم إلى أعلى مستوى من التقدم والمعرفة.

يذكر أن الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية تحظى بدعم العديد من الشركاء وجهات الرعاية تتصدرها شركة مبادلة للاستثمار بصفة الشريك الاستراتيجي للمعرض، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بصفة الراعي البلاتيني بالإضافة إلى الرعاة الفضيين كل من مجموعة بن حمودة وشركة بيانات التابعة لشركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية جي 42، إلى جانب الشريك الإعلامي الرسمي "أبوظبي للإعلام"، والشريك الإعلامي الداعم "وكالة أنباء الإمارات"، وكل من مجلة إنترناشيونال بزنس، وموقع "إيد أرابيا" التعليمي كشركاء إعلاميين.